13 декабря 2022, 07:58
Легковушка и машина скорой помощи столкнулись на западе Москвы
Дептранс Москвы: на Можайском шоссе легковой автомобиль столкнулся со скорой помощью
На Можайском шоссе столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи. Последняя перевернулась, рассказали в Дептрансе Москвы.
Авария произошла около шести часов утра на перекрестке недалеко от точки фастфуда на Можайском шоссе, 43/1. Столкнулись белый кроссовер и автомобиль скорой помощи, при этом второй опрокинулся на бок. Оперативные службы выехали на место происшествия, о пострадавших ничего не известно. В Дептрансе предупредили, что ДТП не помешало движению по дороге, проезд свободный.
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Другая авария произошла 13 декабря в центре Москвы. Land Rover сбил двух человек на пешеходном переходе по Олимпийскому проспекту, рассказали в Госавтоинспекции. Мужчина и женщина переходили дорогу на зеленый свет, когда на них наехала машина. Их госпитализировали, а водитель иномарки скрылся, но спустя время его схватили.
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