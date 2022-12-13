Москва 13 декабря 2022, 07:58 Легковушка и машина скорой помощи столкнулись на западе Москвы Дептранс Москвы: на Можайском шоссе легковой автомобиль столкнулся со скорой помощью Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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На Можайском шоссе столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи. Последняя перевернулась, рассказали в Дептрансе Москвы.

Авария произошла около шести часов утра на перекрестке недалеко от точки фастфуда на Можайском шоссе, 43/1. Столкнулись белый кроссовер и автомобиль скорой помощи, при этом второй опрокинулся на бок. Оперативные службы выехали на место происшествия, о пострадавших ничего не известно. В Дептрансе предупредили, что ДТП не помешало движению по дороге, проезд свободный.

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Другая авария произошла 13 декабря в центре Москвы. Land Rover сбил двух человек на пешеходном переходе по Олимпийскому проспекту, рассказали в Госавтоинспекции. Мужчина и женщина переходили дорогу на зеленый свет, когда на них наехала машина. Их госпитализировали, а водитель иномарки скрылся, но спустя время его схватили.

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