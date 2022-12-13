Происшествия 13 декабря 2022, 01:31 Водитель иномарки сбил двух человек в центре Москвы и сбежал Водитель Land Rover сбил мужчину и женщину на пешеходном переходе в центре Москвы РИА «Новости»

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Водитель автомобиля Land Rover сбил двух человек на пешеходном переходе в центре Москвы, сообщила в Telegram-канале столичная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел вечером 12 декабря на Олимпийском проспекте в районе дома 22. Мужчина и женщина переходили дорогу на зеленый свет светофора, когда их сбила иномарка.

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В результате ДТП их госпитализировали с различными травмами, а виновник аварии сбежал. Правоохранителям удалось оперативно его задержать. В настоящий момент устанавливаются все подробности произошедшего.

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Ранее сообщалось о массовой аварии в Петербурге. По меньшей мере пять автомобилей столкнулись на Киевском шоссе.