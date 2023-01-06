Москва 06 января 2023, 21:39 Ледяная глыба пробила припаркованный на московской улице Aurus Senat за 40 млн рублей В Москве ледяная глыба упала на Aurus Senat за 40 млн рублей РИА «Новости»

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В Москве глыба льда рухнула на припаркованный Aurus Senat и разбила крышу со стеклами. Видео с поврежденным автомобилем опубликовал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Стоит красиво Aurus, по ходу, на него прилетела сосулька. Крыша в хлам, заднее стекло тоже в хлам», — отметил за кадром автор ролика.

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Части льда остались на помятой крыше дорогостоящей машины. Заднее стекло пробило насквозь. Как отметил журналист, стоимость подобного автомобиля достигает порядка 40 миллионов рублей.

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Сосульки нередко падают с крыш домов. В конце декабря 2022 года глыба льда обрушилась на директора департамента оперативного управления МЧС России Анатолия Елизарова. Пострадавшего доставили в больницу с ушибом головы.

Московские правоохранители завели уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи начали выяснять, кто виновен в преступлении. Падение наледи произошло на Инициативной улице.