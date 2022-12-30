Происшествия 30 декабря 2022, 11:49 Следком возбудил уголовное дело после падения сосульки на генерала МЧС Следователи возбудили уголовное дело из-за свалившейся на голову генерала МЧС сосульки piqsels

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Уголовное дело возбудили после падения наледи на директора департамента оперативного управления МЧС России Анатолия Елизарова в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«Следователи устанавливают лиц, виновных в совершении преступления по статье 238 („Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“) УК РФ», — сказала собеседница издания.

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Как выяснилось, 28 декабря на Инициативной улице в столице с крыши здания на 50-летнего генерала МЧС упала сосулька. В результате мужчину доставили в больницу с ушибом головы.

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Аналогичный случай произошел в начале декабря в Магадане. На восьмилетнего мальчика упала глыба льда с крыши детского сада. В результате ребенок погиб. ЧП случилось во время выходных. Дети перелезли через забор не территорию дошкольного учреждения, а охранник вовремя не заметил их.