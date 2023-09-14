Москва 14 сентября 2023, 16:52 Квартиру с 25 комнатами выставили на торги на севере Москвы Инвестпортал Москвы выставил на торги квартиру с 25 комнатами в районе Коптево Инвестпортал Москвы

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На севере столицы выставили на торги 25-комнатную квартиру площадью 663,2 квадратных метра, стоимость которой составила 75 357 000 рублей. Информация об этом появилась на инвестиционном портале Москвы.

Квартира расположена в районе Коптево на втором этаже пятиэтажного здания по адресу: 3-й Михалковский переулок, дом 15. Стоимость одного квадратного метра в ней составила 113,6 тысячи рублей.

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Квартира заняла целый этаж. В ней расположены 49 помещений, включая 19 жилых изолированных комнат, а также коридоры, уборные, умывальные, встроенные шкафы и кухня площадью 31,5 квадратных метра. При этом в экспликации БТИ указано, что квартиру переоборудовали без разрешения.

Дом, в котором расположена квартира, построили в 1955 году, в нем нет лифта. Оценка степени изношенности здания в 2009 году составила 43%.

Заявки на приобретение этого помещения будут принимать до 7 ноября. Квартира находится в 10 минутах ходьбы от станции МЦК «Коптево».

Ранее свыше 100 помещений и участков выставили на торги в Подмосковье за неделю.