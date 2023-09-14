Подмосковье 14 сентября 2023, 14:43 Свыше 100 помещений и участков выставили на торги в Подмосковье за неделю Комитет по конкурентной политике Московской области

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За неделю в Подмосковье выставили на торги 124 объекта недвижимости. Большинство из них находятся в Богородском округе, Наро-Фоминске и Щелкове.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, с начала года жители получили через торги 102 участка в Богородском округе. На аукцион выставили еще 33 лота. Это коммерческие помещения, здания и земля. Один из них находится в Ногинске, вблизи Горьковского шоссе. Его сдадут в аренду на пять лет.

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Еще 30 участков стали доступны в Наро-Фоминске. Там можно получить через торги нежилое здание площадью более 160 квадратных метров с участками для хранения транспорта. А в Щелкове можно снять землю для ведения личного подсобного хозяйства площадью 11 соток.

Ознакомиться со всеми лотами жители могут на портале ЕАСУЗ.

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