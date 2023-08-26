Москва 26 августа 2023, 13:19 Курьера-колобка начали тестировать в Москве Заммэра Наталья Сергунина: в Москве начали тестировать курьера-колобка Фото: freepik.com

Читать 360tv в

В столице приступили к испытанию роботов-колобков. Их разработали для доставки небольших посылок, документов или продуктов питания, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что в павильоне «Умный город» на ВДНХ началось тестирование нескольких изобретений. В частности, специалисты испытывают робота-доставщика «AI Колобок».

Реклама

Это самоходный шар, диаметр которого составил примерно 40 сантиметров. Он оснащен компьютерным зрением и внутренним динамиком для взаимодействия с людьми.

Устройство может перемещаться, вращаясь на 360 градусов. Робот предназначен для доставки мелких заказов.

Вице-мэра добавила, что на каждое технологичное решение, тестируемое на предприятиях, в технопарках и других московских учреждениях, выделяют до двух миллионов рублей.

Ранее власти объявили аукцион на пользование постаматами. У участников проекта «Московский постамат» появится возможность установить в мегаполисе 50 устройств.