22 августа 2023, 13:14
Участники «Московского постамата» смогут установить в столице 50 устройств
Власти Москвы выставили на торги права на пользование 50 постаматами в столице
Власти объявили аукцион на пользование постаматами. У участников проекта «Московский постамат» появится возможность установить в мегаполисе 50 устройств. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.
«Победители получат постаматы в пользование на пять лет. Прием заявок завершится 18 сентября», — уточнил он.
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Постаматы планируют установить в жилых кварталах, на асфальтированных площадках около автобусных остановок.
Наибольшее количество устройств выставили на востоке столицы — 12. На западе Москвы установят 10 постаматов, в СЗАО — восемь, в центре — семь, в СВАО — четыре, еще три — на севере города. В Южном, Юго-Восточном и Юго-Западном округах будет по два лота.
Торги состоятся в онлайн-режиме 20 сентября. В них смогут участвовать юридические и физические лица, у которых заключен контракт о присоединении к проекту «Московский постамат» с департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы. Желающим стать частью проекта можно подать заявку на mos.ru.
Ранее жителям столицы сообщили, что на Московском урбанистическом форуме в парке «Зарядье» посетителям продемонстрируют постаматы местного производства. Горожане смогут оставить заявку на его установку в своем подъезде.
Аукционы
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