«Кровавую» Луну засняли в Москве | 360°

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«Кровавую» Луну засняли в Москве

Житель Москвы заснял на видео «кровавую» Луну

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Один из жителей столицы заметил в небе ярко-красную Луну. Он заснял ее на видео и поделился роликом в соцсетях, назвав спутник Земли «кровавым».

По словам автора видео, Луна необычного цвета взошла над городом в ночь на понедельник, 17 октября.

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«Выходу я посмотреть в окно и вижу вот это вот — кровавую, красную Луну. Я впервые такое вижу в жизни. Мне кажется, что в реальности она еще темнее, чем передает камера», — рассказал юноша за кадром.

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Появление «кровавой» Луны является следствием визуального эффекта. Он появляется в тот момент, когда солнечные лучи проходят по касательной к Земле и рассеиваются в ее атмосфере. Часть из этих лучей достигает Луны и окрашивает ее в кроваво-красный цвет. По этой же причине восход и закат выглядят алыми.

В недалеком будущем россияне смогут не только наблюдать за Луной с Земли, но и побывать на ее поверхности. Как заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, Россия будет готова к высадке космонавтов на Луну к 2030 году. Перед этим к спутнику отправят автоматические посадочные аппараты.

Москва 2022

Луна

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