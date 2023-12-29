29 декабря 2023, 15:49
Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь
МВД предупредило москвичей о закрытии Красной площади в новогоднюю ночь
Встретить Новый год в самом сердце Москвы получится только на ГУМ-катке. Саму Красную площадь закроют для посетителей 31 декабря, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
«С 18:00 31 декабря до 08:00 1 января 2024 года Красная площадь закрыта для посещения», — говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что ГУМ-каток будет работать по своему графику.
МЧС также предупредило москвичей о резком похолодании и гололедице в новогоднюю ночь. С 31 декабря на 1 января в столице ожидается понижение температуры воздуха на 8…12 градусов.
Несмотря на непогоду, праздничные мероприятия в новогоднюю ночь охватят всю Москву. Для посетителей подготовили насыщенные программы на 12 окружных площадках и в 21 парке культуры и отдыха.
Новый год
Москва 2023
Красная площадь
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