Москва 29 декабря 2023, 15:49 Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь МВД предупредило москвичей о закрытии Красной площади в новогоднюю ночь Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Встретить Новый год в самом сердце Москвы получится только на ГУМ-катке. Саму Красную площадь закроют для посетителей 31 декабря, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«С 18:00 31 декабря до 08:00 1 января 2024 года Красная площадь закрыта для посещения», — говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что ГУМ-каток будет работать по своему графику.

МЧС также предупредило москвичей о резком похолодании и гололедице в новогоднюю ночь. С 31 декабря на 1 января в столице ожидается понижение температуры воздуха на 8…12 градусов.

Несмотря на непогоду, праздничные мероприятия в новогоднюю ночь охватят всю Москву. Для посетителей подготовили насыщенные программы на 12 окружных площадках и в 21 парке культуры и отдыха.