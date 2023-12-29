Москва 29 декабря 2023, 10:15 Праздничные мероприятия в новогоднюю ночь охватят всю Москву Собянин: мероприятия в новогоднюю ночь пройдут по всей Москве Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

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По всей Москве запланировали провести праздничные события в новогоднюю ночь. Для посетителей подготовили насыщенные программы на 12 окружных площадках и в 21 парке культуры и отдыха, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В каждом округе будут выступления артистов, концерты, интерактивные программы, ночная дискотека и яркое огненное шоу», — уточнил он.

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Глава города перечислил места празднования Нового года. Среди них — парк «Ходынское поле», аллея Космонавтов на ВДНХ, Измайловский парк, музей-заповедник «Царицыно».

Праздничные мероприятия в Москве пройдут с 31 декабря по 1 января с 17:00 до 03:00, 1-3 января с 15:00 до 21:00. Посетителей парков ждут танцы в сопровождении живой музыки и участие в программах на льду.

В парках «Сокольники», «Красная Пресня», «Северное Тушино», «Кузьминки», в Таганском парке и саду «Эрмитаж» с 21:00 31 декабря до 03:00 1 января будут выступать известные артисты.

На площадках «Путешествия в Рождество» можно встретить Новый год всей семьей. Для юных гостей представят спектакли. Также дети встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, а взрослые смогут увидеть выступления звезд.

Новогоднюю программу отдельно анонсировали на ВДНХ в Москве. Гостям представят концерты и ледовые перформансы.