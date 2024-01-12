Эксклюзив 12 января 2024, 16:42 Козлы из Южного Бутова в Москве начали объедать птиц Козлы из Южного Бутова в Москве начали воровать еду из кормушек для птиц

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В московском районе Южное Бутово «бродячие» козлы повадились разворовывать кормушки для птиц. Очевидец поделился с «360» видеороликами с наглыми животными.

На кадрах видно, как трем козлам с легкостью удается, встав на задние копыта, дотянуться до кормушек на деревьях. Они мордами залезают в самодельные конструкции для пернатых и подъедают из них корм.

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Козлы вредят не только птицам, но и автолюбителям. В социальных сетях распространили множество видео, на кадрах которых животные запрыгивают на машины и портят их.

По информации СМИ, хозяин козлов — 76-летний пенсионер, который живет рядом в частном доме. В прошлом году очевидцы запечатлели на камеру смартфонов драку этих животных.