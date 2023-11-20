Общество 20 ноября 2023, 03:58 Драка козлов в Москве попала на камеру Два козла подрались в жилом квартале в Бутове

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Драка козлов в жилом квартале в московском районе Бутово попала на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Подмосковье № 1».

«Стабильность в Бутове на высшем уровне: бои козлов», — подписали авторы публикации.

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В середине сентября жители Бутова уже наблюдали подобную картину. Два козла подрались на капоте иномарки. Один из них сбежал с поля боя, проскакав по лобовому стеклу и крыше автомобиля.

Летом еще один козел тоже стал героем публикаций. В Чародинском районе Дагестана при перевозке животных произошло ЧП — один из находившихся в кузове грузовика козлов зацепился рогами за провода и повис на них, раскачиваясь в разные стороны.

Ранее в Орехово-Борисово в Москве обезьяна покусала хозяина и атаковала людей в подъезде. Примата поймали и посадили в вольер, владельца животного увезла полиция.