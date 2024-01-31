31 января 2024, 18:13
Контроль на водоемах усилили в Москве
Бирюков: спасатели усилили контроль на водоемах в Москве из-за оттепели
В Москве усилили контроль безопасности на водоемах из-за оттепели. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков
«В настоящее время сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде», — рассказал он.
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По словам заммэра, из-за резкого повышения температуры лед начал менять структуру, поэтому выходить на него стало крайне опасно. Бирюков также призвал москвичей быть аккуратнее и внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды.
В пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства добавили, что толщину льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах регулярно замеряют, а спасатели круглосуточно патрулируют территорию на судах на воздушной подушке. Всего в Москве работает более 20 единиц такой техники.
Ранее москвичей предупредили о ледяном дожде и гололедице, которые ожидаются в ночь на 1 февраля.
Спасатели
Петр Бирюков
Москва
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