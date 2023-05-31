Москва 31 мая 2023, 13:21 Колористические паспорта получили более 100 домов Москвы Москомархитектура: жилые дома Москвы получили более 100 колористических паспортов Сайт мэра и правительства Москвы

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Москомархитектура выдала 103 паспорта колористических решений домам столицы за первые четыре месяца этого года. Эти документы позволяют придерживаться единой стилистики оформления районов столицы, сообщила председатель ведомства Юлиана Княжевская.

«Оформление колористических паспортов — одна из семи государственных услуг и трех сервисов в сфере строительства и благоустройства города. Всего с начала года одобрили 200 таких документов», — рассказала она.

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Княжевская также отметила важность капитального ремонта зданий. В рамках работ специалисты усиливают конструкции, меняют коммуникации, преображают облик домов и сооружений.

Ранее юрист Елена Кудерко перечислила категории граждан, которые могут не платить за капитальный ремонт. Эксперт отметила в первую очередь жильцов домов, которые признали аварийными.

Также от оплаты капитального ремонта могут освободить пожилых и малообеспеченных граждан, которых поддерживает государство. Еще это люди в возрасте 80 лет и старше, которые живут одни или с родственниками — пенсионерами или инвалидами.