Москва 16 мая 2023, 09:37 Количество проданных квартир в апреле возросло на 25% в Москве DOLGOV PRO: в Москве продали на 25% больше квартир, чем в прошлом году РИА «Новости»

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В апреле этого года в столице реализовали на 25% больше квартир, чем за такой же период 2022 года. Об этом «Известиям» сообщило брокерское агентство DOLGOV PRO.

В прошлом месяце в Москве удалось продать в общей сложности 4,7 тысячи квартир, в 2022-м году в апреле реализовали 3,5 тысячи жилых объектов.

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По мнению специалистов, в прошлом году благодаря расширению условий по государственным льготным ипотечным программам и привлекательным ставкам от застройщиков ипотека стала более доступным вариантом для покупки жилья, в итоге спрос возрос.

«В структуре продаж по показателю ипотечных сделок в апреле 2023 года в „старой“ Москве 69% покупок совершили с привлечением заемных средств, что значительно выше прошлогоднего периода, когда данный показатель был на уровне 49%. Ипотека в Новой Москве продолжает пользоваться высоким спросом — 81% квартир приобретены с использованием заемных средств, что на 18% выше, чем в апреле 2022 года», — отметили аналитики.

При этом цена квадратного метра в столичных новостройках в апреле этого года подскочила на 9%, достигнув 380 тысячи рублей, а стоимость «квадрата» апартаментов снизилась на 14% — с 471 тысячи рублей до 407 тысяч рублей.

В Новой Москве квартиры подорожали на 4% — с 221,7 тысячи рублей до 228,7 тысячи рублей.

Ранее горожанам рассказали, что в Новой Москве планируют возвести жилой комплекс «Остафьево», фишкой которого станет общественное пространство.