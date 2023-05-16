Москва 16 мая 2023, 09:07 Бульвар с площадью и амфитеатром появится в ТиНАО Бульвар с площадью и амфитеатром построят в поселении Рязановское РИА «Новости»

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В Новой Москве планируют возвести жилой комплекс «Остафьево», особенностью которого станет общественное пространство. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на председателя Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасию Пятову.

«Протяженность бульвара составит 216 метров. Он станет центром притяжения для местных жителей, где они будут проводить время вне зависимости от сезона, а площадь — местом для организации различных мероприятий», — отметила Пятова.

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Одна часть бульвара с липовой аллеей, беседками и лавочками будет для прогулок. Другая — общественная с площадью, деревянным амфитеатром и зоной отдыха.

Общественное пространство, площадь которого составит 4,3 тысячи «квадратов», создадут во время благоустройства территории пятой очереди жилого комплекса.

В новостройках будет 1598 квартир. Подземный уровень займут кладовки, а на первых этажах разместят коммерческие объекты.

Во дворах установят детские и спортивные площадки, также на территории обустроят прогулочные аллеи.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что в Кузьминках построят жилье по реновации за 2,2 миллиарда рублей.