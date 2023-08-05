Москва 05 августа 2023, 10:21 Киностудия имени Горького станет визитной карточкой нового кластера в Москве Мэр Москвы Собянин: Киностудия имени Горького возглавит новый кластер Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве продолжают возрождение Киностудии имени Горького. Она станет визитной карточкой нового большого кластера по производству фильмов, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

«Мы продолжим ее возрождение, и через несколько лет в Москве появится еще одна креативная площадка для полного цикла производства кино — художественного, научно-популярного — и телевизионных проектов», — написал он.

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Собянин добавил, что большое внимание будут уделять и созданию контента для молодежи. В состав кинокластера также войдут «Метмаш» на Рязанском проспекте и кинопарк «Москино» в Красной Пахре.

В заключение мэр подчеркнул, что пока идет восстановление студии, для юных поклонников этой индустрии, студентов профильных образовательных организаций и специалистов работает кампус Горького. Там проводят образовательные проекты, организуют специальные экспедиции в города России и другие страны.

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