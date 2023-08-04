Культура 04 августа 2023, 00:14 Нейросеть «сыграет» Высоцкого в биографическом фильме Режиссер Жигалкин: лицо Высоцкого для нового фильма «Володя» создаст нейросеть РИА «Новости»

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Создатели автобиографического фильма о певце, актере и композиторе Владимире Высоцком используют нейросеть для воссоздания лица артиста. Как сообщил ТАСС, об этом заявил режиссер и продюсер картины во время представления заявки на очной защите Фонда кино.

Он подчеркнул, что главная роль в картине достанется актеру Александру Шпагину, который уже давно вжился в образ артиста. После съемки нейросеть заменит лицо исполнителя на Высоцкого.

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«Это полнометражный фильм, в котором впервые в истории кино будет воссоздан реальный исторический персонаж со стопроцентной идентичностью при помощи нейросети», — заявил Жигалкин.

Режиссер добавил, что в картине используют записи, чтобы герой пел своим голосом, а для озвучки диалогов используют сына артиста Никиту Высоцкого, который стал соавтором идеи фильма.

Сама картина расскажет о событиях, когда на экраны Советского Союза вышел фильм «Вертикаль», где Владимир Высоцкий сыграл роль радиста Володи и исполнял свои песни. Также в фильме покажут три главные истории любви артиста.