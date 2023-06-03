Москва 03 июня 2023, 18:53 Кинопоказы и выставки в Музее кино на ВДНХ будут идти все лето Москвичей пригласили на кинопоказы и выставки в Музее кино на ВДНХ Сайт мэра и правительства Москвы

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Музей кино на ВДНХ в столице анонсировал июньскую программу. Зрителей ждут фильмы Сергея Герасимова и немое кино в сопровождении тапера. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Насыщенный летний сезон пообещали жителям и гостям столицы в Музее кино на ВДНХ. На все ближайшие три месяца музей запустит киномарафон в честь юбилеев известных режиссеров и актеров. Посетители 3 июня смогут посмотреть картины «Чертово колесо» и «Союз великого дела», показ приурочен ко дню рождения Сергея Герасимова.

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Поклонников живой музыки ждут в музее 25 июня: им покажут с пленки культовый немой фильм «Новый Вавилон» в сопровождении тапера. Для горожан подготовили акцию «Лето в Музее кино», по ней можно будет купить билет на выставки и постоянную экспозицию за один рубль. Прийти в музей по таким билетам можно будет каждый понедельник с 12:00 до 15:00, исключением станет лишь 12 июня.

Гостей также ждут временные выставки летом. Экспозиция «Снимал он трудный быт войны» расскажет о подвиге кинематографистов-фронтовиков, «На пыльных тропинках далеких планет…» — о научной фантастике в кино, «Вертикаль» — о творчестве Станислава Говорухина.

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