27 мая 2023, 10:16
Каждый четвертый рубль поступил в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса
Собянин: в Москве работают почти 900 тысяч малых и средних предприятий
За последний год число малых и средних предприятий в столице выросло на 8%, и это лучший ответ тем, кто рассчитывал с помощью санкций обрушить экономику России. Об этом на своем официальном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Сегодня в городе зарегистрировали почти 900 тысяч малых и средних предприятий. Количество москвичей, занятых в МСП, составляет больше трети работающих в столице.
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«В России 26 мая отметили праздник, который имеет особое значение для столицы, — День российского предпринимательства. Бизнес — главный двигатель развития и процветания Москвы», — отметил Собянин.
Город поддерживает предприятия МСП: выделяет льготные кредиты на развитие, дает поручительства и гарантии, предоставляет субсидии и гранты. В 2022 году правительство Москвы поддержало более чем 16,5 тысячи предпринимателей на сумму свыше 30 миллиардов рублей.
Ранее земельные участки по льготной программе получили 30 предпринимателей Подмосковья.
Бизнес
Сергей Собянин
Москва 2023
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