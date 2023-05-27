Москва 27 мая 2023, 10:16 Каждый четвертый рубль поступил в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса Собянин: в Москве работают почти 900 тысяч малых и средних предприятий Сайт мэра и правительства Москвы

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За последний год число малых и средних предприятий в столице выросло на 8%, и это лучший ответ тем, кто рассчитывал с помощью санкций обрушить экономику России. Об этом на своем официальном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сегодня в городе зарегистрировали почти 900 тысяч малых и средних предприятий. Количество москвичей, занятых в МСП, составляет больше трети работающих в столице.

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«В России 26 мая отметили праздник, который имеет особое значение для столицы, — День российского предпринимательства. Бизнес — главный двигатель развития и процветания Москвы», — отметил Собянин.

Город поддерживает предприятия МСП: выделяет льготные кредиты на развитие, дает поручительства и гарантии, предоставляет субсидии и гранты. В 2022 году правительство Москвы поддержало более чем 16,5 тысячи предпринимателей на сумму свыше 30 миллиардов рублей.

Ранее земельные участки по льготной программе получили 30 предпринимателей Подмосковья.