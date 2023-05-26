Подмосковье 26 мая 2023, 16:37 Земельный участки по льготной программе получили 30 предпринимателей Подмосковья с начала года

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С начала года 30 предпринимателей Подмосковья получили участки по программе «Земля за рубль». На них будут реализовывать импортозамещающие проекты.

Как рассказала глава Мининвеста, заместитель председателя правительства Екатерина Зиновьева, общий объем инвестиций по программе составил почти 12 миллиардов рублей. На предприятиях будет создано более 2,6 тысячи рабочих мест. Всего предприниматели получили 38 участков.

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«С начала года предоставлено уже свыше 285 гектаров в более чем 20 городских округах. На земельных участках открываются новые производства, расширяются действующие, предоставляются новые рабочие места, увеличивается импортозамещающая продукция, что является основными задачами антикризисной программы», — сказала глава Минимущества Наталья Адигамова.

Среди подписавших соглашения предприятий представители пищевой и химической отрасли, а также производители оборудования, упаковки и другие.

Так, в Химках компания «Идиллия вкуса» будет выпускать кондитерские изделия, в Истре «Сыроежка» откроет сыроварню, а в Пушкино «Компания Бис» займется производством изделий из металла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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