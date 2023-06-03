Москва 03 июня 2023, 11:20 Карантин по кори ввели в училище при консерватории имени Чайковского в Москве Карантин из-за кори объявили в училище при консерватории имени Чайковского Фото: freepik.com

Читать 360tv в

Студентам училища при консерватории имени Чайковского, у которых нет прививок от кори, из-за карантина позволили перенести сдачу экзаменационной сессии. Об этом сообщили на сайте учебного заведения.

В Академическом музыкальном училище при московской государственной консерватории имени Чайковского ввели карантин из-за вспышки кори. Администрация учебного учреждения объявила с 3 июня о завершении процесса занятий на первых — третьих курсах по всем специальностям.

Реклама

Преподавателям и студентам запретили посещать училище, исключением лишь стала сдача экзаменов каждым студентом в индивидуальном порядке. Для этого принимающим экзамен педагогам нужно составить расписание явки студентов, учитывая, что продолжительность ответа будет не больше 15 минут.

Также отменили очные консультации к экзаменам. Непривитым от кори студентам разрешили сдать экзаменационную сессию позже — с 26 августа до 9 сентября.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что студентов МГИМО отправили на дистанционное обучение из-за кори.