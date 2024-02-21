Москва 21 февраля 2024, 11:11 Капремонт корпуса Боткинской больницы в Москве завершился почти наполовину Бирюков: капремонт корпуса № 2 Боткинской больницы завершится до конца года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Капремонт корпуса № 2 Боткинской больницы в Москве выполнили почти наполовину, он завершится до конца года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

«Корпус является объектом культурного наследия, поэтому выполним в нем и необходимые реставрационные работы», — отметил Бирюков.

Реклама

На данный момент капитальный ремонт второго корпуса Боткинской больницы выполнили примерно на 40%. Здание, возведенное в 1909 году, имеет площадь около трех тысяч квадратных метров.

Также строители приступили к возведению перегородок общей площадью более 1,8 тысячи квадратных метров для формирования палат, лечебных и технических зон, а также кабинетов для медперсонала.

Фасад здания, площадью почти три тысячи квадратных метров, отреставрируют в соответствии с техникой начала XX века, включая окраску по штукатурке и кирпичу. Специалисты сохранят исторические карнизы, графический руст и козырьки над входами. В здании установят 47 деревянных окон и 196 дверей, поддерживая исторический облик конструкций.Также в корпусе восстановят лестницы с декоративными металлическими ограждениями и оригинальную плитку на площадках.

Завершение капитального ремонта запланировали на четвертый квартал текущего года, после чего пройдет благоустройство прилегающей территории.

Два других корпуса Боткинской больницы также капитально отремонтируют в Москве до конца года. Речь идет о терапевтическом корпусе № 8 и научно-академическом № 10.