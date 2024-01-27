27 января 2024, 12:51
Три корпуса Боткинской больницы капитально отремонтируют в Москве до конца года
Собянин: в Москве проведут капремонт в трех корпусах Боткинской больницы
В этом году в Москве планируют капитально отремонтировать три здания Боткинской больницы. Речь идет о терапевтическом корпусе № 8, лечебном № 2 и научно-академическом № 10, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что во время ремонта обновят лицевые стороны объектов и крыши, а также установят новые внутренние инженерные системы, окна и двери. Специалисты заменят старые лифты, пандусы и отремонтируют входные группы.
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По словам мэра, все три корпуса возвели в начале прошлого века, поэтому мастера при капремонте сохранят исторический облик объектов.
Собянин добавил, что специалисты приступили к обустройству теплых переходов между корпусами № 10, № 16 и № 21.
В общей сложности комплексная модернизация Боткинской больницы охватила 11 зданий. Там поменяли двери и окна, в помещениях выполнили современную отделку, используя качественные материалы. Все корпуса обновили с учетом доступности для людей с ОВЗ.
В Москве в здании Российской академии наук (РАН) также начался капитальный ремонт. Закончить все работы планируют в следующем году.
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Ремонтные работы
Сергей Собянин
Москва
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