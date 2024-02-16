Москва 16 февраля 2024, 14:16 Капремонт дома начала XX века завершился в Москве ФКР Москвы завершил капремонт дома 1904 года постройки на улице Покровка РИА «Новости»

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В Москве завершился капитальный ремонт здания, возведенного в 1904 году на улице Покровка. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Фонда капитального ремонта (ФКР).

В доме по адресу: улица Покровка, дом 15/16, строение 1, отреставрировали фасад и обновили кровлю. Специалисты устранили все обнаруженные повреждения в кирпичной кладке и обработали участки, подверженные влаге, антисептическим раствором. Деревянные поверхности обработали противопожарным составом.

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Особое внимание сотрудники ФКР уделили восстановлению архитектурных элементов здания.

«Историческое колористическое решение было сохранено», — отметили в пресс-службе.

Капремонт четырех подземных пешеходных переходов проведут в Москве до конца 2024 года: на Боровском шоссе, на Братеевской улице, 3-м километре МКАД и 2-й Рейсовой улице. Во время работ пешеходы смогут пользоваться сооружениями.