Москва 15 февраля 2024, 18:33 Четыре подземных перехода капитально отремонтируют в Москве Капремонт четырех подземных пешеходных переходов проведут в Москве в 2024 году РИА «Новости»

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В Москве до конца года проведут капитальный ремонт четырех подземных переходов. Об этом сообщил столичный Комплекс городского хозяйства.

Специалисты уже начали приводить в порядок переходы, расположенные на Боровском шоссе около остановки «Мещерский лес», на Братеевской улице и 3-м километре МКАД. Скоро работники ГБУ «Гормост» приступят к обновлению перехода на 2-й Рейсовой улице (дом 2, корпус 2, сооружение 1).

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Причиной масштабного ремонта стал износ облицовки и ступенек лестничных пролетов. Керамическую отделку заменят на гранитные панели. Полы и ступени лестниц выложат гранитными плитами, обработанными по особой технологии для придания антискользящих свойств. В переходах обновят инженерное оборудование, системы освещения и отопления, вентиляцию. В переходе на 2-й Рейсовой улице установят лифт и эскалаторы.

При этом во время ремонтных работ пешеходы смогут пользоваться сооружениями.

Почти две тысячи крыш отремонтируют в Подмосковье в 2024 году. На выполненные работы будет распространяться гарантийный срок в течение пяти лет.