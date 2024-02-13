Москва 13 февраля 2024, 14:00 Капремонт дома архитектора Мордвинова завершился в Москве ФКР Москвы завершил капремонт дома архитектора Мордвинова в районе Хамовники РИА «Новости»

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В московском районе Хамовники завершилась реставрация исторического здания, построенного в середине XX века. Объект, расположенный по адресу Хамовнический Вал, дом 2, возвели в 1956 году по уникальному проекту известного архитектора Аркадия Мордвинова, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на столичный Фонд капремонта.

Во время работ специалисты отреставрировали фасады, включая арки и входные группы с порталами. Также они восстановили детали парапетов, перекрасили элементы фасада, обновили входные двери и оконные проемы. В помещениях общего пользования установили новые стеклопакеты, кровельное покрытие заменили на современный материал.

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Фонд капремонта Москвы также отреставрировал 10 домов работы архитектора Зиновия Розенфельда. В их число вошли дома, расположенные на улицах Часовой, Новокузнецкой и Куусинена.