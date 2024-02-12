Москва 12 февраля 2024, 11:00 Десять зданий работы Розенфельда отремонтировали в Москве Фонд капремонта Москвы отреставрировал 10 домов работы архитектора Розенфельда РИА «Новости»

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В рамках программы по капремонту жилищного фонда в Москве отреставрировали 10 зданий, ассоциированных с именем архитектора Зиновия Розенфельда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители московского Комплекса городского хозяйства привели в пример три наиболее выдающихся объекта Розенфельда. Это здания, расположенные на улицах Часовой, Новокузнецкой и Куусинена, каждое из которых является жемчужиной московской архитектуры.

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Зиновий Моисеевич Розенфельд обучался у таких знаменитых мастеров советской архитектуры, как Илья Голосов, Григорий Бархин и Моисей Гинзбург. Имя Розенфельда стало символом масштабных градостроительных начинаний, в частности реконструкции Можайского шоссе. Также значительный вклад архитектор внес в застройку Песчаных улиц, района, который позже приняли в качестве образца для строительства других городских кварталов.

Ранее реставрация трех зенитных фонарей завершилась в Московском дворце пионеров. Специалисты опирались на архивные данные и оригинальные чертежи, чтобы вернуть купола к их историческому виду.