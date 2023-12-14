Москва 14 декабря 2023, 11:33 Канализационно-насосную станцию «Щапово» реконструировали в Москве Бирюков: канализационно-насосную станцию «Щапово» обновили в Новой Москве Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

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За 11 лет в Новой Москве реконструировали и построили 11 очистных сооружений. В этом году реконструировали канализационно-насосную станцию «Щапово». Об этом в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«Реализация проекта позволила повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей», — подчеркнул он.

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Работы провели менее чем за полгода. Станцию полностью обновили с использованием современных технологий, в том числе реконструировали системы автоматизации и диспетчеризации. А для исключения неприятных запахов смонтировали системы газоочистки и приточно-вытяжной вентиляции.

Кроме этого, специалисты установили энергоэффективное насосное оборудование.

Ранее в московском метро обновили вентиляционные шахты. Это позволило увеличить воздухообмен до 30%.