14 декабря 2023, 11:33
Канализационно-насосную станцию «Щапово» реконструировали в Москве
Бирюков: канализационно-насосную станцию «Щапово» обновили в Новой Москве
За 11 лет в Новой Москве реконструировали и построили 11 очистных сооружений. В этом году реконструировали канализационно-насосную станцию «Щапово». Об этом в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.
«Реализация проекта позволила повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей», — подчеркнул он.
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Работы провели менее чем за полгода. Станцию полностью обновили с использованием современных технологий, в том числе реконструировали системы автоматизации и диспетчеризации. А для исключения неприятных запахов смонтировали системы газоочистки и приточно-вытяжной вентиляции.
Кроме этого, специалисты установили энергоэффективное насосное оборудование.
Ранее в московском метро обновили вентиляционные шахты. Это позволило увеличить воздухообмен до 30%.
Ремонтные работы
Москва 2023
Петр Бирюков
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