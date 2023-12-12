12 декабря 2023, 16:32
Вентиляционные шахты обновили в московском метро
Ликсутов: воздухообмен в московском метро увеличился до 30%
В московском метрополитене обновили более чем 370 вентиляционных шахт. Теперь в подземке воздухообмен увеличился до 30%, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Благодаря модернизации вентиляционной системы и самому современному оборудованию российского производства воздухообмен в метрополитене увеличился до 30%, и поездки пассажиров стали еще комфортнее», — подчеркнул он.
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Новое оборудование обладает аэродинамическими характеристиками. Летом вентшахты снизят температуру на станциях на один-три градуса, а зимой сохранят тепло. Сооружения регулярно обслуживают специалисты.
Ранее коммунальщики завершили работы по благоустройству около станции метро «Яхромская» на севере Москвы.
Метро
Москва 2023
Максим Ликсутов
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