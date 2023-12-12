Транспорт 12 декабря 2023, 16:32 Вентиляционные шахты обновили в московском метро Ликсутов: воздухообмен в московском метро увеличился до 30% Сайт мэра и правительства Москвы

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В московском метрополитене обновили более чем 370 вентиляционных шахт. Теперь в подземке воздухообмен увеличился до 30%, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Благодаря модернизации вентиляционной системы и самому современному оборудованию российского производства воздухообмен в метрополитене увеличился до 30%, и поездки пассажиров стали еще комфортнее», — подчеркнул он.

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Новое оборудование обладает аэродинамическими характеристиками. Летом вентшахты снизят температуру на станциях на один-три градуса, а зимой сохранят тепло. Сооружения регулярно обслуживают специалисты.

Ранее коммунальщики завершили работы по благоустройству около станции метро «Яхромская» на севере Москвы.