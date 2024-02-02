Москва 02 февраля 2024, 11:45 Январь в Москве оказался необычно солнечным Позднякова: солнце светило в Москве в январе на три часа дольше нормы РИА «Новости»

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Январь в Москве был морозным, однако порадовал жителей удивительно ясным небом. Солнце светило в городе 36 часов — на три часа больше нормы, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, особенно ясной погода была 8, 13 и 21 января, когда солнечные лучи баловали москвичей более пяти часов за день. Однако с 14 по 18 января, а также с 23 по 31 января они не смогли пробиться сквозь облака.

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Позднякова добавила, что рекорд «самого мрачного» сохранил за собой январь 2021 года с его скромными 10 часами солнечного света. С другой стороны, январь 2010 года остался самым солнечным с 75 часами ясной погоды, что составило впечатляющие 227% от климатической нормы.

Ранее москвичам пообещали теплый и снежный февраль. При этом по осадкам столица перевыполнит норму.