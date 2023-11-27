27 ноября 2023, 10:14
Более 100 тысяч московских школьников подали заявки на олимпиаду «Музеи. Парки. Усадьбы»
Более 100 тысяч заявок подали школьники на олимпиаду о музеях и парках в Москве
В Москве с начала сентября стартовал новый сезон олимпиады для школьников «Музеи. Парки. Усадьбы». На него подали уже более 100 тысяч заявок, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Ребята путешествуют по городу, разгадывают загадки о легендарных зданиях и музеях, изучают в игровой форме историю города и страны», — рассказал он.
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Собянин добавил, что основной этап олимпиады завершится в конце марта следующего года.
В проекте, в том числе, задействовали такие площадки, как галерея «ЗДЕСЬ на Таганке», выставочный зал Варги, галереи «Беляево», «Выхино» и «Печатники».
Ранее президент России Владимир Путин направил поздравление сборной команде России, которая одержала победу в Открытой международной астрономической олимпиаде. Он отметил, что школьники подтвердили следование лучшим традициям отечественного образования.
Школы
Сергей Собянин
Москва 2023
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