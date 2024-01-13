Москва 13 января 2024, 14:12 Исторические барельефы обновили на станции метро «Новокузнецкая» Собянин: в Москве на станции метро «Новокузнецкая» отреставрировали барельефы Konstantin Kokoshkin/Russian Look/globallookpress

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В московской подземке завершили реставрационные работы на «Новокузнецкой». Специалисты обновили исторические барельефы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Одно из главных украшений — фриз с изображением различных родов войск. Он появился в период строительства станции во время Великой Отечественной войны, 80 лет назад», — отметил он.

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Глава города уточнил, что гипсовый фриз сложно поддается реставрации. По этой причине мастера перед началом работ испытали методику на маленьком участке.

За девять месяцев специалисты сняли старые слои краски, залатали трещины и укрепили разрушенные элементы. Некоторые пришлось изготавливать с нуля, основываясь на облике сохранившихся участков.

После этого фризу покрасили в первоначальный цвет, а фрагменты рельефа с орденом затонировали под бронзу.

При строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве специалисты также отреставрировали 16 уникальных элементов станций «Каховская», «Варшавская» и «Каширская». В том числе обновили и уникальные элементы декора. Максимально сохранили их облик, полностью заменив материалы отделки и добавив новые художественные детали.