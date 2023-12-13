Москва 13 декабря 2023, 14:54 Уникальные панно отреставрировали в Москве при создании БКЛ метро Бочкарев рассказал о реставрации 16 уникальных панно при создании БКЛ в Москве Фото: Москомархитектура

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При строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве специалисты отреставрировали 16 уникальных элементов станций «Каховская», «Варшавская» и «Каширская». Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Станции впервые открыли в 1969 году. При их интеграции в состав БКЛ на них провели реставрационные работы. В том числе обновили и уникальные элементы декора.

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«Все 16 панно из листового алюминиевого сплава являются яркими художественными свидетельствами своей эпохи», — подчеркнул Бочкарев.

Так, четыре обновленных панно-барельефа на тему Гражданской войны украсили стены станции «Каховская». На «Каширской» разместили восемь композиций о «Жизни страны», а еще четыре панно на «Варшавской» отразили пейзажи столицы Польши.

При реконструкции станций максимально сохранили их облик, полностью заменив материалы отделки и добавив новые художественные элементы. Например, на «Варшавской» смонтировали 1224 светильника, а копии рисунков с исторических панно на путевых стенах украсили колонны в вестибюлях.

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