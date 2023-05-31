Москва 31 мая 2023, 14:27 Инвесторам снизят на 25% минимальную ставку аренды спортобъектов в Москве Собянин: на четверть уменьшим арендную ставку для вкладывающихся в спортобъекты инвесторов Сайт мэра и правительства Москвы

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Сниженная на 25% ставка повысит инвестиционную привлекательность спортивных сооружений, а москвичи смогут больше заниматься физкультурой. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В столице на 25% уменьшат минимальную ставку арендаторам спортивных объектов за оплату капитального ремонта. Постановление подписал мэр Сергей Собянин.

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«Раньше ставка была 6600 рублей за квадратный метр в год. Теперь она составит пять тысяч рублей», — уточнил мэр.

По городской программе привлечения инвестиций в развитие спортивной инфраструктуры правообладатель аренды определяется на аукционе, где разыгрывается ставка арендной платы, зачисляемой в бюджет города.

Победителю торгов нужно использовать объект для спортивной деятельности и в случае необходимости провести капитальный ремонт или реконструкцию за свои деньги.

Льготная аренда действует в течение 25 лет, из которых не более двух лет дается на капремонт. Первый договор на новых льготных условиях уже заключили, добавил Собянин.

Ранее мэр сообщил, что проект «Спортивные выходные» пройдет на 26 площадках города.