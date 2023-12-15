Москва 15 декабря 2023, 18:09 Инвестор построит объект транспортного обслуживания на юго-западе Москвы Инвестор построит объект транспортного обслуживания на улице Поляны в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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На улице Поляны на юго-западе Москвы инвестор построит объект транспортного обслуживания. Это может быть парковка, автомастерская, заправка или мойка, уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«По итогам аукциона заключен договор аренды земельного участка площадью 0,13 гектара в Северном Бутове», — рассказал он.

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Гаман добавил, что у инвестора будет год для получения разрешения и еще девять месяцев — на завершение работ нулевого цикла. Таким образом, за два с половиной года арендатор должен построить объект транспортного обслуживания площадью не больше 963,9 квадратного метра.

Кроме того, в ТиНАО появится новая мастерская по ремонту бытовой техники. Москва подписала договор с инвестором по результатам торгов.