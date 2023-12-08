Москва 08 декабря 2023, 19:02 Мастерская по ремонту бытовой техники появится в Новой Москве Гаман: инвестор построит мастерскую по ремонту бытовой техники в Новой Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В ТиНАО появится новая мастерская по ремонту бытовой техники. Москва подписала договор с инвестором по результатам торгов. Об этом сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«В течение двух с половиной лет здесь построят объект бытового обслуживания площадью до 599,1 квадратного метра», — рассказал он.

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Земельный участок под будущую мастерскую имеет площадь 0,19 гектара и расположен по адресу: поселение Роговское, деревня Ильино, участок № 54. Он находится вблизи дороги.

В департаменте городского имущества уточнили, что специалисты уже приступили к разработке проекта будущего объекта. В соответствии с условиями заключенного договора, инвестор должен получить разрешение на строительство в течение года после подписания документа. Спустя еще девять месяцев ему предстоит завершить нулевой цикл работ.

Также инвестор построит спортцентр в районе Перово на востоке Москвы. Торги проведут 13 декабря.