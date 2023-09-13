Москва 13 сентября 2023, 11:56 Городской вокзал построят у станции метро «Авиамоторная» в Москве Вокзал и пешеходный мост построят у станции метро «Авиамоторная» в Москве Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

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Станцию «Авиамоторная» для МЦД-3 превратят в современный городской вокзал, оснащенный пешеходными переходами и выполненный по самым последним стандартам. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в районе станции проведут масштабную реконструкцию, которая коснется не только здания, но и прилегающих улиц — проспекта Буденного, проезда Ивана Паристого и других. В общей сложности все объекты займут 12,5 тысячи «квадратов».

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«Помимо здания вокзала, в проекте предусмотрено строительство внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути. Саму станцию перенесут ближе к метро для обеспечения кратчайшей пересадки», — рассказал Бочкарев.

В Москомархитектуры добавили, что, кроме реконструкции уже существующего пешеходного моста между улицей Буракова и шоссе Энтузиастов, планируется строительство нового пути.

«Намечено строительство нового пешеходного моста, который свяжет Ионинскую и Золотую улицы. Благодаря им у местных жителей появятся комфортные подходы к станции МЦД-3 Сортировочная и новые пешеходные связи между районами Соколиная Гора и Лефортово», — заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 13 сентября в столице пройдет монтаж 54-метрового моста. Конструкция соединит остров Балчуг с Парком Горького и «Музеоном».