13 сентября 2023, 10:23
Мост, который свяжет остров Балчуг и «Музеон», доставили в Москву
Мэр Москвы Собянин: 54-метровый мост свяжет остров Балчуг с «Музеоном»
Вчера, 12 сентября, в центр столицы доставили 54-метровый мост. Он свяжет остров Балчуг с парком Горького и «Музеоном». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Сегодня специалисты проведут уникальную операцию по монтажу моста на заранее подготовленные опоры», — уточнил он.
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Общая масса пролетного строения составляет 235 тонн. Его собрали в подмосковном Лыткарино, а доставили на двух баржах за восемь часов.
Собянин подчеркнул, что таким образом в историческом центре города появится еще один интересный прогулочный маршрут.
Ранее стало известно, что новые дороги и мосты начали строить в 14 округах Подмосковья. Там также появятся надземные пешеходные переходы и железнодорожные пути.
Благоустройство
Сергей Собянин
Москва 2023
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