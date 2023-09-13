Москва 13 сентября 2023, 10:23 Мост, который свяжет остров Балчуг и «Музеон», доставили в Москву Мэр Москвы Собянин: 54-метровый мост свяжет остров Балчуг с «Музеоном» Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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Вчера, 12 сентября, в центр столицы доставили 54-метровый мост. Он свяжет остров Балчуг с парком Горького и «Музеоном». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сегодня специалисты проведут уникальную операцию по монтажу моста на заранее подготовленные опоры», — уточнил он.

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Общая масса пролетного строения составляет 235 тонн. Его собрали в подмосковном Лыткарино, а доставили на двух баржах за восемь часов.

Собянин подчеркнул, что таким образом в историческом центре города появится еще один интересный прогулочный маршрут.

Ранее стало известно, что новые дороги и мосты начали строить в 14 округах Подмосковья. Там также появятся надземные пешеходные переходы и железнодорожные пути.