Общество 06 февраля 2024, 17:59 Сильный снег, метель и гололедица. Москвичей предупредили об ухудшении погоды МЧС предупредило москвичей о сильном снеге, метели и гололедице 7 февраля Bocharov Denis/news.ru / Global Look Press

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В среду, 7 февраля, в Москву из-за перемещения циклона и его атмосферных фронтов придут сильный снег и метели с порывистым ветром. Предупреждение об этом появилось на официальном сайте столичного управления МЧС.

«Днем 7 февраля в Москве ожидается снег, местами сильный, местами метель, на дорогах гололедица и снежные заносы», — заявили в ведомстве.

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Кроме того, в столице ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

Спасатели порекомендовали водителям в непогоду снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров и не парковать автомобили вблизи от деревьев и шатких конструкций.

Однако, по словам синоптика Александра Шувалова, у надвигающегося на Москву циклона уже иссяк запал. Он не обрушит на столицу сильные снегопады, но небольшие осадки ожидать все-таки стоит.