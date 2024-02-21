Москва 21 февраля 2024, 17:01 Городские службы Москвы перейдут на режим повышенной готовности перед 23 февраля РИА «Новости»

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С четверга, 22 февраля, по воскресенье, 25 февраля, городские службы Москвы перейдут на работу в режиме повышенной готовности. Они уделят особое внимание выполнению мер по противопожарной безопасности и обеспечению антитеррористической защиты важных объектов инфраструктуры, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

В городе подготовили около 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных сервисов и префектур районов, готовых к немедленному реагированию на возможные инциденты.

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«На круглосуточном дежурстве — ответственные лица всех структур комплекса, оперативный и ремонтный персонал», — подчеркнул заммэра.

Для уборки улично-дорожной сети, пешеходных зон, общественных мест и территорий возле домов мобилизуют спецтехнику и бригады рабочих.

Ранее столичных водителей предупредили о пробках перед праздничными выходными. Дептранс порекомендовал москвичам пересесть на городской транспорт, чтобы сэкономить время.