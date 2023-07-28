Москва 28 июля 2023, 11:15 Главврач поликлиники № 52 рассказала о достижениях медицины в Москве за 13 лет Главврач Лысенко: показатель высокотехнологичной медпомощи вырос в 50 раз в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве за последние десять лет ввели инновационный подход в развитие области здравоохранения. В том числе, заработала система высокотехнологичной медпомощи (ВМП) в городских стационарах. С 2010 года ее стали получать в 50 раз чаще. Об этом и многом другом рассказала главврач столичной клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

«В 2010 году (ВМП) в городских стационарах получили около двух тысяч пациентов. С тех пор это показатель вырос в 50 раз — до 100 тысяч человек в год. В программу к 2023 году вошли 45 столичных стационаров, а число профилей ВМП за 13 лет увеличилось в 3,5 раза — с шести до 21 направления», — подчеркнула она.

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Кроме этого, Лысенко добавила, что горожане стали внимательнее относится к своему здоровью и легче стали идти на контакт с врачами. Они могут отобразить свои симптомы в личной карте ЕМИАС. Если их что-то беспокоит, жителям необязательно записываться в поликлинику, они могут прийти в пункт «Здоровая Москва».

«Мне очень отрадно, что та медицина, которая была 13 лет назад, разительно отличается от той, которая есть сейчас, тем, что она просто стала настоящей медициной», — заключила она.

Главврач подчеркнула, что, кроме инноваций в области здравоохранения, город продвигает ЗОЖ. В парках и дворах постоянно проводят тренировки на свежем воздухе, занятия йогой, устраивают забеги и многое другое.

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