Здоровье 28 июля 2023, 03:52 Врач рассказал, почему нельзя плавать сразу после еды Гастроэнтеролог Вялов: плавание после еды может привести к аритмии или спазму бронхов Freepik

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Плавать сразу после приема пищи вредно для здоровья, заявил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов. После еды нужно выждать определенный промежуток времени.

Задействованные в плавании мышцы должны в достаточной степени снабжаться кровью, но после еды кровь в большей степени наполняет кишечник, пояснил Вялов.

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«Если мы поели, во время плавания на мышцы будет приходиться недостаточно кровотока, они будут находиться в плохих условиях с точки зрения снабжения кислородом и другими питательными веществами», — отметил врач.

Физические нагрузки при плавании особенно вредны для органов пищеварения. Напряжение межреберных мышц и диафрагмы может привести к изжоге и отрыжке. Сочетание этих недугов может привести к непищеводным проявлениям — аритмии или спазму бронхов, а также забросу содержимого желудка в бронхи. Последствия этого могут быть серьезными.

«Человек даже рискует утонуть, если непищеводные проявления застигнут его в воде», — заявил Вялов.

После мягкой еды можно плавать через полчаса, а если человек ел твердую или жирную пищу, то стоит воздержаться от водных процедур на полтора-два часа.