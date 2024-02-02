02 февраля 2024, 22:35
Минюст включил в реестр иноагентов еще шесть человек
Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, включив в него еще шесть человек. Об этом сообщили на сайте ведомства.
По информации Минюста, новосибирский депутат Антон Картавин* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании сообщений и материалов иностранных агентов.
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Руководитель сообщества «Викимедиа Ру» (объединяет русскоязычных активистов «Википедии») Станислав Козловский* проявил себя также, как и Картавин*.
Правозащитник и бывший член правления общества «Мемориал» (признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Олег Орлов* выступал против специальной военной операции, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, участвовал в создании сообщений и материалов иноагентов.
Историк Никита Соколов*, журналист Сергей Степанов* и активист Михаил Чимаров* также выступали против СВО, лгали о решениях властей РФ, но последний также пропагандировал ЛГБТ*-отношения.
Ранее список иноагентов пополнили блогер Дмитрий Потапенко* и журналист Максим Трудолюбов*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
*«Международное движение ЛГБТ» — запрещенная в России экстремистская организация.
Россия
Иноагенты
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