Москва 24 февраля 2024, 09:31 Главархив Москвы представил материалы об истории ансамбля Александрова Мэрия Москвы: Главархив рассказал об истории Ансамбля Александрова РИА «Новости»

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В честь празднования Дня защитника Отечества Главархив Москвы рассказал об истории Академического Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александра Александрова. Желающие смогут ознакомиться с документами в читальном зале на Профсоюзной улице, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В Главархиве хранятся мемуары первого директора творческого коллектива Михаила Шульмана, книги, повествующие о создателях ансамбля, а также газетные вырезки и статьи о выступлениях музыкантов по всему миру.

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Автором идеи создания музыкально-хореографического ансамбля был дирижер, хормейстер и профессор Московской консерватории имени Петра Чайковского Александр Александров.

Артисты впервые выступили в Центральном доме Красной Армии 12 октября 1928 года. В феврале 1933 года ансамбль дебютировал в Государственном академическом Большом театре СССР перед руководителями страны. После выступления Александр Александров пообщался с Иосифом Сталиным о дальнейшей творческой деятельности коллектива.

Спустя два года ансамблю вручили орден Красного Знамени и переименовали в «Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски СССР».

Музеи Москвы к 23 Февраля также организовали выставки, посвященные времени Великой Отечественной войны. Гостям представили личные и официальные письма, детские рисунки и фотографии.