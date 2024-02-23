Москва 23 февраля 2024, 19:25 Музеи Москвы представили детские рисунки и письма времен ВОВ Московские музеи показали экспонаты времен ВОВ в честь 23 Февраля Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Ко Дню защитника Отечества московские музеи подготовили экспозиции с экспонатами времен Великой Отечественной войны. Среди экспонатов — личные и официальные письма, рисунки детей и фотокарточки, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Посетители первого зала Госмузея обороны Москвы могут ознакомиться с предметами, которые не связаны напрямую с войной. Речь идет о шкатулке для рукоделия, салфетке, вышитой вручную, и выпускном платье. Хозяйкой всех этих вещей была Наталья Ковшова — девушка, героически погибшая в бою под Нижним Новгородом.

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В том же зале представлены рисунки Вали Красновского. Его семье пришлось жить в разлуке из-за войны. Отец ушел в ополчение Москвы, а мать эвакуировалась в Марийскую АССР. Несмотря на то что глава семейства находился у самой линии фронта, иногда он мог писать родным.

Валя, желая в подробностях рассказать об их с матерью жизни, создал небольшую серию рисунков об эвакуационном быте.

В Москве также в честь Дня защитника Отечества представят праздничную программу. Жители столицы и туристы смогут бесплатно посетить мероприятия в музеях, парках и на ВДНХ.