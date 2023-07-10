Москва 10 июля 2023, 14:46 Главархив Москвы открыл онлайн-выставку ко Дню российской почты Главархив Москвы подготовил онлайн-выставку фотографий ко Дню российской почты Почтальон О. Мелихова вручает письмо от сына с фронта Т. Мухину. Ворошиловградская область. Июнь 1942 года. Фото Б. Ярославцева / Главархив Москвы

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Главархив столицы ко Дню российской почты собрал в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» онлайн-выставку фотодокументов, рассказывающих о работе почтальонов в 1920-1980-е годы. Об этом сообщили на офицальном портале мэрии Москвы.

Самым ранним кадром на выставке стал снимок здания Московского почтамта в 1920-х годах. Фотографии военной поры посвящены семьям, получающим письма от ушедших на фронт родных, а также самим бойцам, ждущим весточки от своих домашних.

Бойцы Красной армии получают почту. Воронежский фронт. Декабрь 1942 года. Фото Д. Минскера. Главархив Москвы

Значительную часть онлайн-выставки составили фотографии сотрудников почты, занятых сортировкой писем, разбором корреспонденции и бандеролей, работой на штемпельных машинах, разгрузкой почты.

Вид на здание Московского почтамта, 1920-е годы. Главархив Москвы Погрузка почты в самолет Ил-18 в аэропорту Внуково. Апрель 1963 года. Фото В. Балабанова. Главархив Москвы Вид на здание Московского почтамта, 1920-е годы. Главархив Москвы Погрузка почты в самолет Ил-18 в аэропорту Внуково. Апрель 1963 года. Фото В. Балабанова. Главархив Москвы

На онлайн-выставке Главархива Москвы можно увидеть снимки таких известных советских фотографов, как Борис Вдовенко, Давид Минскер, Василий Егоров, Михаил Озерский, Виктор Ахломов, Яков Берлинер и других. Найти ее в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» можно в зале «1950-2000-е годы», в разделе «Медиатека», подразделе «Фотолетопись Москвы».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале поделился подборкой фотографий исторических музеев столицы, собранных Главархивом.