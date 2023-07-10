Москва

10 июля 2023, 14:46

Главархив Москвы открыл онлайн-выставку ко Дню российской почты

Главархив Москвы подготовил онлайн-выставку фотографий ко Дню российской почты

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Главархив столицы ко Дню российской почты собрал в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» онлайн-выставку фотодокументов, рассказывающих о работе почтальонов в 1920-1980-е годы. Об этом сообщили на офицальном портале мэрии Москвы.

Самым ранним кадром на выставке стал снимок здания Московского почтамта в 1920-х годах. Фотографии военной поры посвящены семьям, получающим письма от ушедших на фронт родных, а также самим бойцам, ждущим весточки от своих домашних.

Бойцы Красной армии получают почту. Воронежский фронт. Декабрь 1942 года. Фото Д. Минскера. Главархив Москвы
Бойцы Красной армии получают почту. Воронежский фронт. Декабрь 1942 года. Фото Д. Минскера. Главархив Москвы

Значительную часть онлайн-выставки составили фотографии сотрудников почты, занятых сортировкой писем, разбором корреспонденции и бандеролей, работой на штемпельных машинах, разгрузкой почты.

Вид на здание Московского почтамта, 1920-е годы. Главархив Москвы
Вид на здание Московского почтамта, 1920-е годы. Главархив Москвы
Погрузка почты в самолет Ил-18 в аэропорту Внуково. Апрель 1963 года. Фото В. Балабанова. Главархив Москвы
Погрузка почты в самолет Ил-18 в аэропорту Внуково. Апрель 1963 года. Фото В. Балабанова. Главархив Москвы
Вид на здание Московского почтамта, 1920-е годы. Главархив Москвы
Вид на здание Московского почтамта, 1920-е годы. Главархив Москвы
Погрузка почты в самолет Ил-18 в аэропорту Внуково. Апрель 1963 года. Фото В. Балабанова. Главархив Москвы
Погрузка почты в самолет Ил-18 в аэропорту Внуково. Апрель 1963 года. Фото В. Балабанова. Главархив Москвы

На онлайн-выставке Главархива Москвы можно увидеть снимки таких известных советских фотографов, как Борис Вдовенко, Давид Минскер, Василий Егоров, Михаил Озерский, Виктор Ахломов, Яков Берлинер и других. Найти ее в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» можно в зале «1950-2000-е годы», в разделе «Медиатека», подразделе «Фотолетопись Москвы».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале поделился подборкой фотографий исторических музеев столицы, собранных Главархивом.

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