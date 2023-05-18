Москва 18 мая 2023, 09:17 Главархив показал уникальные кадры исторических музеев Москвы Мэр Москвы Собянин: Главархив поделился уникальными кадрами исторических музеев столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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Главное столичное архивное управление (Главархив) поделилось подборкой уникальных фотографий исторических музеев. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«На этих снимках запечатлели культурные учреждения в разные годы. К примеру, среди них — первая черно-белая фотография Исторического музея. Ее сделали еще в начале ХХ века», — рассказал он.

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Собянин добавил, что в объект камер не раз попадали и залы Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина, а также домов-музеев выдающихся российских деятелей.

Подборку фотографий Главархив опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее мэр столицы показал, как выглядели весенние «Сокольники», Измайловский парк, музей-заповедник «Царицыно» и Нескучный сад в 50-60-х годах прошлого столетия.