Москва 09 сентября 2023, 17:25 Глава «Коммунарки» рассказал об участии пациентов в онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы Проценко: большинство пациентов «Коммунарки» проголосовали онлайн в Москве Фото: freepik.com

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В столице проходит второй день выборов мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. Большая часть пациентов, находящихся на лечении в «Коммунарке», проголосовала онлайн, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на директора многопрофильного клинического центра Дениса Проценко.

«Разные бывают ситуации в жизни, но даже те москвичи, что в дни голосования оказались в больнице, имеют право поучаствовать в выборах и отдать свой голос прямо из стационара, для этого нужно заранее подать соответствующее заявление», — уточнил он.

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Проценко добавил, что в «Коммунарке» расположен УИК № 3802, поэтому можно отдать свой голос в электронном виде. По его словам, большая часть пациентов так и поступила, проголосовав прямо со смартфона.

Директор «Коммунарки» обратил внимание на удобство ДЭГ и признался, что сам уже несколько лет голосует онлайн.

Выборы в столице будут проходить еще два дня. Москвичи смогут 9 и 10 сентября выбрать мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. Проголосовать можно на избирательных участках или в дистанционном формате.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поучаствовал в выборах мэра Москвы. Он проголосовал в электронном виде.