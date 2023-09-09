09 сентября 2023, 17:25
Глава «Коммунарки» рассказал об участии пациентов в онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы
Проценко: большинство пациентов «Коммунарки» проголосовали онлайн в Москве
В столице проходит второй день выборов мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. Большая часть пациентов, находящихся на лечении в «Коммунарке», проголосовала онлайн, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на директора многопрофильного клинического центра Дениса Проценко.
«Разные бывают ситуации в жизни, но даже те москвичи, что в дни голосования оказались в больнице, имеют право поучаствовать в выборах и отдать свой голос прямо из стационара, для этого нужно заранее подать соответствующее заявление», — уточнил он.
Реклама
Проценко добавил, что в «Коммунарке» расположен УИК № 3802, поэтому можно отдать свой голос в электронном виде. По его словам, большая часть пациентов так и поступила, проголосовав прямо со смартфона.
Директор «Коммунарки» обратил внимание на удобство ДЭГ и признался, что сам уже несколько лет голосует онлайн.
Выборы в столице будут проходить еще два дня. Москвичи смогут 9 и 10 сентября выбрать мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. Проголосовать можно на избирательных участках или в дистанционном формате.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поучаствовал в выборах мэра Москвы. Он проголосовал в электронном виде.
Больница в Коммунарке
Единый день голосования
Москва 2023
ДЭГ-2023
Реклама
Реклама